Coronavirus: dalla Cina 5mila mascherine per Camerino

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 16 MAR - Sono in arrivo a Camerino 5 mila mascherine dalla Cina. "Il governo di Taicang si è dimostrato molto solidale nei nostri confronti e non solo, infatti, lo stesso numero di mascherine sarà consegnato anche agli ospedali di Civitanova Marche e Macerata" spiega il consigliere comunale Riccardo Pennesi, ringraziando a nome del Comune la società Via Soccer e in particolare il dottor Dario Marcolini e la dottoressa Sue X. Su che hanno dato inizio e sostenuto la collaborazione tra Comune di Camerino, Unicam e Taicang". La contea cinese di Taicang sta finalizzando con l'Università di Camerino "una partnership per un programma di studio e scambio culturale tra studenti italiani e cinesi. Un gruppo di 25 studenti cinesi sarebbe dovuto arrivare a Camerino a febbraio - aggiunge Pennesi - ma per ovvi motivi la loro visita è stata rinviata". Intanto oggi il sindaco Sandro Sborgia, insieme a Pennesi, ha donato all'ospedale cittadino 100 mascherine, reperite con l'aiuto della società di trasporti Contram.