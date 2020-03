Coronavirus, disinfezione aree Sae Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 15 MAR - Un intervento straordinario di disinfezione antimicrobica sul territorio del Comune di Arquata del Tronto per contrastare l'emergenza coronavirus è stato disposto il sindaco Aleandro Petrucci al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica attraverso un primo intervento che si svolgerà nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo e che interesserà le 7 aree Sae e le frazioni di Spelonga, Colle e Trisungo (Salaria). Ad effettuare gli interventi, predisposti dal sindaco, saranno gli uomini della ditta specializzata Quark Srl con l'ausilio di un mezzo dotato di impianto di nebulizzazione a lunga gittata e pompe nebulizzatrici a spalla per gli angoli non facilmente raggiungibili.