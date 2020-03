Coronavirus: personale Prefettura Fermo isolamento casa

(ANSA) - FERMO, 14 MAR - L'intero personale della Prefettura di Fermo, compreso il personale dirigente della carriera prefettizia, è in "sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario", su indicazione dell'Autorità Sanitaria (Asur Area Vasta 4 Dipartimento Prevenzione), dopo la comunicazione pervenuta oggi dell'esistenza di un caso accertato di positività - mediante verifica del "tampone" - di un impiegato della Prefettura in malattia con sintomi influenzali. Lo fa sapere la stessa Prefettura di Fermo. Il Prefetto Vincenza Filippi "continuerà a svolgere i servizi essenziali connessi alla funzione, unitamente ai tre dirigenti prefettizi dai propri rispettivi domicili - il viceprefetto vicario dott.ssa Pina Maria Biele, il capo di gabinetto viceprefetto aggiunto dott.

Francesco Martino, il dirigente Area III viceprefetto aggiunto Dr. Mauro Papa - con i quali si relazionerà in via telematica e telefonica ai fini dello svolgimento da remoto delle primarie attività istituzionali".(ANSA).