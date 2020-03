Coronavirus: Marche; 93 persone ricoverate terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - Tra gli 899 positivi (1.662 tamponi negativi) al coronavirus nelle Marche, 591 sono residenti in provincia di Pesaro Urbino, 215 in quella di Ancona, 58 a Macerata, 22 a Fermo, 7 ad Ascoli Piceno, sei provengono da fuori regione. Sale, comunica il Gores Marche (Gruppo operativo per le emergenze sanitarie), anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, attualmente 93: 26 a Marche Nord, 21 ad Ancona, 6 a Fermo, 7 a Jesi (Ancona), 3 a Urbino, 18 a Camerino (Macerata; tra terapia intensiva e semintensiva) e 2 all'Inrca di Ancona. Le persone ricoverate in reparti non intensivi sono invece 449 di cui 174 in provincia di Pesaro Urbino. Mentre quelli in isolamento domiciliare nelle Marche sono in totale 2.851 (351 sono operatori sanitari) di cui 2.545 asintomatici e 306 con sintomi: 1.028 a Pesaro Urbino, 839 ad Ancona, 366 a Macerata, 199 a Fermo e 113 ad Ascoli Piceno.(ANSA).