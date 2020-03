Camerte anno proposto per eroi ospedale

Assegnare agli "eroi del nostro ospedale il camerte dell'anno". La proposta arriva da Roberto Lucarelli, ex vicesindaco e attuale consigliere comunale di minoranza di Camerino, colpita durante dal sisma del 2016, che dal proprio profilo Fb ha lanciato la proposta di assegnare sin da subito il premio conferito ogni anno dalla ProCamerino e dalla città a persone, enti, associazioni o organizzazioni che si sono distinte particolarmente nelle loro attività e valorizzando in maniera significativa anche l'immagine di Camerino.

"Nessuno lo merita di più - ha scritto Lucarelli nel suo post su Fb - Stiamo a casa, ma c'è chi non può. Penso a chi deve comunque lavorare e tra questi penso, soprattutto, agli eroi che in questi giorni stanno combattendo al fronte. Un fronte che, oggi, è rappresentato dagli ospedali. A Camerino ne sappiamo qualcosa".