Sirolo e Numana, non venite nel week end

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - "Nostro malgrado, per la vostra e nostra salute, vi invitiamo a non venire questo fine settimana nella Riviera del Conero". E' l'appello lanciato dai sindaci di Numana e Sirolo (Ancona), Gianluigi Tombolini e Filippo Moschella, "per tutelare i residenti e coloro che, violando i decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, intendono raggiungere le due località turistiche". "Le indicazioni del Governo centrale sono chiare - specificano i sindaci - : si può uscire di casa solo per lavoro, salute, acquisto di beni essenziali e attività motorie, quindi sono vietati gli spostamenti nel territorio nazionale, compresa la possibilità di raggiungere il mare o i sentieri del Monte Conero".

Per Tombolini e Moschella, "nonostante a Numana e Sirolo non ci siano al momento casi, visti la gravità della situazione nazionale e l'aumento esponenziale degli ammalati in tutta la Regione Marche, è necessario porre in atto azioni preventive serie e severe".