Coronavirus:sindaco e Comune Ostra in isolamento domiciliare

(ANSA) - OSTRA (ANCONA), 13 MAR - Una dipendente comunale risulta positiva al tampone per il coronavirus e, dopo le valutazioni sanitarie, il sindaco di Ostra, la giunta e altre 11 persone finiscono in isolamento fiduciario a casa. La dipendente si era sentita poco bene a inizio mese e dopo qualche giorno di malattia è stata ricoverata in ospedale, dove è stato diagnosticato il contagio. Dopo avere sentito il dipartimento di prevenzione sono stati attivati i protocolli di sicurezza: i colleghi e i collaboratori comunali, il sindaco Federica Fanesi e i quattro assessori sono stati sottoposti a isolamento fiduciario con sorveglianza attiva fino al 20 marzo. Istituita la modalità di lavoro agile: i dipendenti e amministratori raggiunti dal provvedimento sanitario potranno svolgere da casa il proprio lavoro. Nel frattempo si stanno ricostruendo i contatti avuti dal personale comunale ostrense: altre persone in paese potrebbero finire in isolamento domiciliare.(ANSA).