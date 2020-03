Coronavirus: sindaca Ancona,giusta preoccupazione lavoratori

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - E' "fondata" la preoccupazione dei lavoratori per le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma Regione e Comuni non possono intervenire. Lo spiega la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli in un video postato sulla sua pagina Facebook nel giorno dello sciopero dei lavoratori di Fincantieri, in cui promette comunque che continuerà a fare "quello che può fare un sindaco", sollecitando "tutti i soggetti che su questa questione possono prendere decisioni", cioè il Governo e le aziende. "Certo - aggiunge -, mi rendo conto che è meno difficile chiudere i parchi che chiudere tutte le aziende produttive del Paese; capisco anche che a livello nazionale decisioni di questo tipo devono essere prese contemperando e mettendo sul piatto della bilancia tante questioni. Credo che su questo tema, anche nei prossimi giorni, avremo probabilmente altre novità". Intanto "l'ultimo decreto emanato dal Governo dice comunque una cosa in più rispetto ai giorni scorsi: non chiude d'ufficio le aziende ma invita e dispone che i datori di lavoro adottino tutte le misure e le cautele necessarie perché chi vi lavora lo possa fare in almeno relativa sicurezza e, aggiunge il decreto, se questo non fosse possibile oggettivamente per il tipo di lavorazioni, l'invito è a chiudere, sospendere l'attività".(ANSA).