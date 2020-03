Coronavirus: raccolti oltre 700mila euro per Marche Nord

(ANSA) - PESARO, 13 MAR - Oltre 700mila euro raccolti in pochi giorni per Marche nord. Continuano le dimostrazioni di affetto e donazioni per sostenere l'azienda ospedaliera durante l'emergenza CoronaVirus. Tantissimi hanno risposto all'appello, privati cittadini, imprenditori e sportivi. "Insieme per Marche Nord", in meno di 72 ore, ha raggiunto il traguardo dei 500 Mila euro, raccogliendo anche i fondi arrivati attraverso la piattaforma "Go Found Me" attivata da Claudia Gatti con 70 Mila euro. I versamenti sono stati circa 900 - tanti di 10 o 20 euro, qualcuno anche di 5 euro -: molti nella causale del bonifico hanno lasciato un messaggio come lo slogan "andrà tutto bene" o "per i dottori dell'ospedale".

Si allunga anche l'elenco di aziende che hanno donato ventilatori (da Profilglass a Banca di Credito Cooperativo del Metauro un fino a Ratti Srl). Altri due respiratori sono arrivati grazie a Mecc.al srl e Lindbergh hotels srl. Tra gli altri benefattori la Fox Petroli, la famiglia Antonio Berloni, Rema Tarlazzi spa, Radiant bruciatori. Tante le associazioni cittadine.

Anche Confindustria della provincia di Pesaro Urbino è in prima linea: in poche ore ha raccolto tra gli associati circa 250mila euro. Il finanziatore maggiore è Biesse che ha donato circa 100mila euro per l'acquisto di tecnologie. Un altro generoso contributo è arrivato da ItalService srl con 50 Mila euro.

"Grazie a questa marea di affetto - spiega il direttore generale di Marche Nord Maria Capalbo - sarà possibile acquistare non solo i respiratori, fondamentali per attrezzare e implementare le terapie intensive di Marche Nord, ma anche una centralina e 18 monitor per monitorare i pazienti h24 e attivare altre 18 postazione letto per terapia intensiva fondamentali per curare i pazienti gravi di coronavirus anche grazie alla donazione di 20 letti per terapia intensiva del valore di circa 100mila euro da parte della Enereco Spa di Fano".(ANSA).