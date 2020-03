Coronavirus: quarantena anche per Comune Ostra Vetere

(ANSA) OSTRA VETERE (ANCONA), 13 MAR - Anche il sindaco, la giunta e il personale del Comune di Ostra Vetere sono in isolamento: per l'amministrazione lavora infatti la stessa dipendente del Comune di Ostra risultata positiva al tampone per coronavirus: la donna fa parte di un servizio che i due enti locali svolgono in convenzione. Per le due amministrazioni comunali è scattato lo stesso provvedimento dal 5 marzo scorso quando c'è stato l'ultimo contatto con la donna positiva al tampone. Tra personale dipendente ed esponenti della giunta, sono in totale 14 le persone in isolamento fiduciario fino al 20 marzo. «La settimana prossima faremo la sanificazione dei locali comunali - spiega il sindaco Rodolfo Pancotti - per ripartire con le attività». (ANSA)