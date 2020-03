Coronavirus: nelle Marche 85 pazienti in terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Nelle Marche su 725 casi positivi al coronavirus sono 85 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 337 quelli in terapia non intensiva, mentre 281 sono in isolamento domiciliare. I dati resi noti dal Gores vedono ancora la provincia di Pesaro Urbino come quella che ha il maggior numero di casi, 496, seguita da Ancona, 158, Macerata, 48, Fermo, 16, e Ascoli Piceno, arrivata a due. Sempre a Pesaro, Marche Nord, si trova il numero più alto di pazienti in terapia intensiva, 27, seguito dall'Ao Ospedali Riuniti di Ancona con 21.

Altro numero rilevante è quello dell'ospedale di Camerino trasformato in Covid Hospital: 17. Sono 2.642 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 319 operatori sanitari. Sul numero totale, 334 sono sintomatici.(ANSA).