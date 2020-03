Coronavirus: Marche; ispezioni mirate aziende e check list

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Per il rispetto della sicurezza Covid 19 dei lavoratori all'interno delle imprese, la Regione Marche sta mettendo in atto una serie di controlli e di verifiche. Le misure erano state già preannunciate dal presidente Luca Ceriscioli: verranno effettuate ispezioni mirate a campione o su segnalazione; a tal fine è stata predisposta una check list che è stata resa pubblica perché, afferma il presidente, "è utile alle imprese per comprendere se sono a norma rispetto alla sicurezza sanitaria ed è utile ai lavoratori, perché li rende ulteriormente consapevoli rispetto ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro".

I quesiti della check list spaziano su diversi fronti delle condotte per garantire la sicurezza delle persone sul luogo di lavoro nell'ambito dell'emergenza coronavirus: si chiede ad esempio se l'azienda abbia utilizzato al massimo le possibilità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal domicilio o se siano state sospese tutte le attività non indispensabili alla produzione. Altri punti della lista di domande sono relativi ad altre tematiche: dall'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, per rispettare la distanza interpersonale di un metro..., fino all'incentivo alla sanificazione dei posti di lavoro; dalla collocazione di distributori di gel igienizzanti in luoghi ben visibili e facilmente raggiungibili al contingentamento delle presenze nei luoghi di ricreazione nelle pause; dal contingentamento dell'utilizzo degli spogliatoi per garantire lo spazio interpersonale di un metro alla pulizia giornaliera dei posti di lavoro con disinfettanti (contenenti alcool o a base di cloro).(ANSA).