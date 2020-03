Coronavirus: Fabriano, esporre tricolore

(ANSA) - A Fabriano si registra il terzo tampone positivo e il sindaco Gabriele Santarelli invita tutti i cittadini a esporre il tricolore o i drappi colorati delle quattro Porte cittadine del Palio di San Giovanni Battista, co-patrone della città: Borgo (Giallo), Cervara (Rosso), Piano (Blu) e Pisana (Verde), "per sostenere coloro che ancora possono continuare a lavorare come previsto dall'ultima Ordinanza governativa". La città si colora anche con i disegni di bambini con lo slogan "Insieme ce la faremo" esposti fuori dalle abitazioni, su porte, finestre e balconi. Lo stesso slogan campeggia con un arcobaleno in uno striscione appeso alla ringhiera dell'ospedale di comunità Sant'Antonio Abate di Sassoferrato . L'arcobaleno illumina il paesaggio locale: si riconoscono il Castello di Sassoferrato, il Monte Strega e l'Italia con lo slogan "Insieme ce la faremo". L'iniziativa è degli infermieri, Oss e dei medici che lavorano nelle corsie del presidio ospedaliero.