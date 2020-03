Coronavirus: treni regionali soppressi nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 MAR - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato l'ordinanza numero 7/2020, che fissa il programma di razionalizzazione dei servizi ferroviari, da attuare a partire dalle ore 00.00 del 13 marzo 2020. Sono un'ottantina i collegamenti oppressi. Il piano assicura lungo le varie direttrici almeno un treno per ogni ora, per consentire gli spostamenti così come disciplinati e previsti dal Dpcm 9 marzo 2020 ed 11 marzo 2020 (cioè per motivi di lavoro, di salute e per necessità).(ANSA).