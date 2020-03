Valentino Rossi dona fondi per Marche Nord

(ANSA) - PESARO, 11 MAR - E' stato Valentino Rossi uno dei primi a versare "un generoso contributo" per la raccolta fondi a favore dell'azienda ospedaliera Marche nord, in prima linea per l'emergenza coronavirus. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera. La raccolta è stata lanciata dall'associazione 'Insieme per Marche nord' fondata da imprenditori e privati cittadini. Tra i promotori Banca di Pesaro, Biesse spa, Scavolini spa, Papalini spa, Renco spa, Tecnoplast srl. Grazie alla sottoscrizione, dice il direttore Generale dell'Ao Maria Capalbo "sono arrivati i primi respiratori, fondamentali per attrezzare e implementare le terapie intensive". Per chi volesse contribuire, le coordinate bancarie su cui poter fare il versamento sono: INSIEME PER MARCHE NORD Banca di Pesaro IBAN IT45P0882613300000000109407. Ha invece toccato quota 45 mila euro la raccolta lanciata su Gofundme da un gruppo di ragazze di Ancona per l'Aou Ospedali Riuniti, a duna ritmo di circa mille euro l'ora.