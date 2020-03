Ristoratore Camerino consegna domicilio

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 11 MAR - Ristoratore di Camerino non si arrende al coronavirus e si organizza per la consegna di pizze e pietanze a domicilio. "Il tutto - dice Carlo Matteucci - sarà fatto nel rispetto delle regole e della sicurezza, ma anche con la voglia di reagire all'ennesima emergenza". Matteucci, che gestisce il locale 'Etoile' assieme al socio Luca Sabbatini, garantirà l'apertura del ristorante-pizzeria per il pranzo, poi dalle 18 alle 22 "continueremo il servizio solo a domicilio". Sottolinea le difficoltà a cui gli imprenditori di queste zone sono ancora chiamAti ad affrontare per il dopo sisma e al tempo stesso però non vuole arrendersi alla nuova emergenza. "Piangere non fa per noi - SPIEGA -, anche perché le lacrime, ammesso che mai le abbiamo avute, le abbiamo finite da tempo. Siamo abituati a rilanciare e lo facciamo anche questa volta". "Ci adeguiamo a tutto - aggiunge Matteucci - ma la passività non è l'atteggiamento dei camerti e della gente di montagna".