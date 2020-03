Spesa e farmaci domicilio nel Maceratese

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 9 MAR - Nel tentativo di arginare la diffusione del Covid-19 il Comune di Tolentino ha avviato il servizio di spesa a domicilio per le persone più anziane o comunque impossibilitate ad uscire da casa o con ridotta mobilità. Oltre che provvedere alla spesa, gli operatori si occuperanno anche di facilitare altri servizi, come ad esempio acquistare farmaci o effettuare ricariche telefoniche.

Il Comune ha messo a disposizione un numero telefonico a cui fare riferimento, lo 0733-901324. Il servizio sarà attivo, per il momento, fino a venerdì 13 marzo 2020, e si potrà prenotare la consegna a casa telefonando dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Da qualche giorno un servizio analogo viene espletato anche a Macerata, ma in questo caso è una semplice cittadina del posto a mettersi a disposizione degli anziani e di tutti coloro che si sentono maggiormente esposti al coronavirus.