Coronavirus, Regione Marche vara piano da 400 posti letto

(ANSA) - ANCONA, 9 MAR - La Giunta regionale delle Marche ha approvato il Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19: mette a disposizione "oltre 400 posti letto, tra già disponibili e nuovi dedicati, divisi tra terapie intensive, semi intensive, degenze specialistiche e post critici". Le strutture, individuate dai direttori generali degli Enti Ssr, consentiranno di "ampliare la dotazione di posti letto dedicati di Terapia Intensiva e Semintensiva e di "ampliare la dotazione dei posti letto di Malattie infettive e di altri reparti internistici".

Per i positivi "sono stati ampliati e dedicati i reparti presso strutture negli ospedali di Camerino, Fermo, San Benedetto, Ascoli Piceno, Fossombrone, Chiaravalle, Aou Ospedali Riuniti di Ancona, Inrca e Marche Nord". Quanto alle strutture "post critiche", per chi ha superato la fase acuta, il piano individua "due strutture in Asur (Fossombrone e Chiaravalle), una agli Ospedali riuniti di Ancona, una presso Inrca-Fermo".