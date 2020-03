Coronavirus: a Pesaro giocatore basket Usa torna a casa

(ANSA) - PESARO, 9 MAR - Con il campionato di basket sospeso ed in attesa di ulteriori decisioni da parte della Lega Basket, a Pesaro un giocatore americano ha chiesto di rientrare a casa negli Stati Uniti per timore del coronavirus. Si tratta dell'ala di 25 anni Troy Williams. La società Carpegna Prosciutto Pesaro, considerata l'emergenza e l'attività sospesa, anteponendo l'aspetto sanitario a qualsiasi altra questione, non si è opposta alla richiesta, tutelandosi ovviamente dal punto di vista contrattuale. (ANSA).