Coronavirus, settimo decesso Marche

(ANSA) - ANCONA, 8 MAR - Settimo decesso nelle Marche correlato al Coronavirus: è avvenuto nell'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. Si tratta di un uomo di 83 anni con gravi patologie pregresse. Lo rende noto la Regione Marche, pubblicando sui suoi canali social i dati aggiornati del Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria). C'è anche una correzione sul numero dei casi positivi che scendono a 272, e non 274 come comunicati in precedenza, dopo che due procedure di retest hanno dato esito negativo. Nelle Marche ci sono 41 pazienti in terapia intensiva, 110 in terapia non intensiva e 144 in isolamento domiciliare. L'Area vasta di Pesaro, corrispondente al territorio della Provincia di Pesaro Urbino, da oggi sottoposta a restrizioni particolari con l'ultimo dpcm, è quella che conta il maggiore numero di casi positivi: 204, seguita da Ancona (54), Macerata (9) e Fermo (5). Indenne al momento l'Area vasta di Ascoli Piceno.