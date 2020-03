Coronavirus: Ceriscioli,Ss Marche 2 passi avanti a emergenza

(ANSA) - ANCONA, 8 MAR - "Il sistema sanitario delle Marche sta due passi avanti" all'emergenza coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla eventuale necessità di aumento di attenzione sul polo ospedaliero di Torrette, di fonte all'aumento dei casi positivi accolti dal nosocomio. "Abbiamo applicato il principio di precauzione quando non avevamo nessun caso, figuriamoci ora - ha osservato -. Anche oggi il direttore generale dell'Asur Nadia Storti, pur essendo domenica e per di più la festa della donna (e di donne in prima linea nella sanità ce ne sono tante), è in giro per il territorio a preparare quello che servirà dopodomani". Quanto all'altro complesso sotto stress, Marche nord che conta due ospedali, "è riuscito a triplicare i posti in terapia intensive nel giro di una settimana. Un piccolo miracolo - secondo Ceriscioli -. Marche Nord deve essere attenzionato da tutto il sistema, perché quello che accade a Marche nord un domani potrebbe essere il destino di altre Aree vaste: è sufficiente prepararsi per tempo".