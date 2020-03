Coronavirus: annullata seduta Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 8 MAR - Rinviata la seduta del Consiglio regionale delle Marche già convocata per martedì 10 marzo e sospese per una settimana tutte le riunioni delle Commissioni.

Lo ha reso noto il presidente Antonio Mastrovincenzo, che nelle ultime ore si è confrontato con l'Ufficio di Presidenza e con i capigruppo consiliari, via telefono e chat, per tutte le decisioni del caso, alla luce del nuovo decreto del Governo sull'emergenza epidemiologica Covid-19.

"Nei prossimi giorni - specifica Mastrovincenzo - decideremo il nuovo calendario per l'Assemblea legislativa, mentre le Commissioni torneranno a riunirsi dal 16 marzo in modalità web conference. Ulteriori provvedimenti saranno presi nel corso dell'Ufficio di Presidenza convocato per domani mattina".

Mastrovincenzo ha anche partecipato con il presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, alla riunione presso la sede regionale della Protezione civile, convocata per fare il punto della situazione.

A.Is.

