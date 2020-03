Picchia la moglie, arrestato

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 7 MAR - I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato un uomo che stava picchiando la moglie, bloccandolo sul fatto. Il marito aveva aggredito la donna davanti ai figli minorenni, colpendola alla testa e in diverse parti del corpo. Lei è stata accompagnata al pronto soccorso e poi ha denunciato il coniuge , rivelando ai carabinieri che non era la prima volta che lui, sempre per futili motivi, alzava le mani negli ultimi mesi e spesso davanti ai figli. L'aggressore, portato in caserma ed identificato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni e posto a disposizione della magistratura ascolana.