Coronavirus, assessore scrive a studenti

"L'attuale difficoltà non è, come sostiene qualche irresponsabile banalizzatore dogmatico, una maledizione, una iattura. E' un momento difficile che non esclude la nostra capacità di trovare il bene e l'utile nella condizione che ci è data. La sospensione delle lezioni non sarà allora tempo perso. Nell'istante stesso che comprendiamo la nostra fragilità, diventiamo più veri e completi, perché in noi si accende la ricerca di ciò che ci rafforza: relazione, amicizia, studio, fede, passioni". Così l'assessore regionale all'Istruzione Loretta Bravi in una lettera scritta a studenti e "colleghi docenti" per l'emergenza virus". "Siamo destinatari, trasformatori e non fruitori della realtà, - scrive - a partire dall'utilizzo della tecnologia. La didattica a distanza, di cui adesso comprendiamo meglio l'utilizzo e il valore, ci inviti ad un rapporto corretto con la rete, con i nostri smartphone.

Possono essere strumenti di distrazione, di dispersione [...] ma possono divenire strumenti di costruzione".