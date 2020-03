Snami, 17 medici famiglia in isolamento

(ANSA) - COLLI AL METAURO (PESARO URBINO), 5 MAR - "Nella sola provincia di Pesaro Urbino abbiamo 17 medici di famiglia in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al Coronavirus. Di questi, due colleghi sono risultati positivi e uno di loro, a quanto mi risulta, è in in gravi condizioni". A dirlo all'ANSA è il dott. Fabrizio Valeri, segretario regionale Snami (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), che racconta della battaglia sostenuta dai medici di base, spesso in prima linea nel rapporto con i pazienti. "Finora siamo riusciti a garantire l'assistenza - spiega -, grazie agli studi associati o alle coperture tra colleghi. In caso di necessità assumiamo noi i nostri sostituti. Certo, se il numero dei positivi continua ad aumentare, potremmo trovarci in difficoltà. Io ho 1.600 pazienti e tre studi singoli". Tra i problemi, quello delle protezioni: "in caso di necessità dobbiamo andare a prendere un kit presso la Potes. per fortuna che un cliente mi ha appena regalato 10 mascherine...".