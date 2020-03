Coronavirus:Ricci a Vita in diretta,Pesaro non fascia rossa

(ANSA) - PESARO, 05 MAR - "Pesaro non è in fascia rossa come ha sostenuto erroneamente ieri un'ospite nella trasmissione 'la vita in diretta'. La città è in zona gialla, come del resto da ieri tutto il Paese. Anche da noi ci sono diversi casi, il sistema sanitario sta facendo un lavoro egregio. Dobbiamo fare rispettare le indicazioni che ieri ci ha dato l'Istituto superiore di sanità e provare a uscire da questa situazione prima possibile. Forza Pesaro e viva il nostro Paese". Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci durante la trasmissione.

Il sindaco aveva chiesto al programma la rettifica, arrivata anche ieri in serata dai canali social della trasmissione.

"Ringrazio Lorella Cuccarini e la redazione della trasmissione.

Domani - aggiunge il sindaco su Facebook - insieme al presidente Luca Ceriscioli, andremo all'ospedale San Salvatore per ringraziare tutti gli operatori sanitari per il grande lavoro che stanno facendo e insieme faremo il punto della situazione.

Sarà anche l'occasione per analizzare l'andamento dei diversi casi positivi della provincia di Pesaro Urbino: è importante capire infatti il tasso di crescita, la tendenza alla guarigione e i casi più complicati" spiega Ricci.(ANSA).