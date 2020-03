Vescovo Ancona, messe feriali proseguono

Le chiese nell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo restano "aperte per la preghiera individuale che raccomando caldamente a tutti, soprattutto in questi frangenti".

Lo scrive in una nota l'arcivescovo mons. Angelo Spina dopo l'ordinanza del Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli per l'emergenza Coronavirus che proibisce nella regione ogni manifestazione pubblica fino alle 24 dell'8 marzo. "Le Sante Messe feriali possono essere celebrate raccomandando ai fedeli prudenza ed evitare i contatti ravvicinati. - spiega mons. Spina - Per le sante Messe di domenica 8 marzo aspettiamo l'evolversi della situazione". Il provvedimento regionale, ricorda, richiede "che si adottino le misure igienico sanitarie consigliate anche per le nostre celebrazioni religiose che restano in pieno vigore. Si consiglia agli anziani di non uscire di casa". Per i funerali si raccomanda la "celebrazione con il rito breve e solo con i parenti stretti". Sospesi gli incontri di catechismo, gruppi parrocchiali e le attività di oratorio".