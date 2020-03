Azienda Maceratese, mascherine a autisti

Mascherine, gel disinfettante, guanti monouso e sacchetti igienici consegnati agli autisti e dipendenti della Contram, la società che si occupa del trasporto pubblico del Maceratese. A dare notizia della consegna del kit per 'difendersi' dal coronavirus è la stessa Contram che sottolinea: "l'attenzione alla sicurezza del proprio personale e dei passeggeri in questo particolare momento lo è ancora di più". L'azienda si è spinta fino in Olanda e Belgio per acquistare uno stock di mascherine e gel igienizzante.

Oltre alla consegna del kit al personale, la Contram si è da subito "adeguata alle indicazioni del Ministero della salute in tema di sanificazione degli autobus ed ha provveduto ad una pulizia straordinaria approfondita con prodotti specifici e all'installazione a bordo degli autobus di ozonizatori che purificano e sanificano l'aria in modo automatico".