Incidenti, un morto in A14 a Civitanova

(ANSA) - ANCONA, 3 MAR - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, sulla carreggiata sud, al km 259+200, nel territori di Civitanova Marche. Coinvolti nel sinistro un furgone Fiat Ducato e un camion. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, in cui ha avuto la peggio il conducente del furgone. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è apparso subito in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118. Sul luogo, dove si sono formate code e incolonnamenti, anche la polizia stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.