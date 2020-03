Coronavirus: sanificazione uffici comunali Montegranaro

(ANSA) - MONTEGRANARO (FERMO), 3 MAR - E' in corso, già dalla tarda mattinata, la sanificazione con ozono di tutti gli uffici comunali di Montegranaro, la cui sindaca Ediana Mancini è in autoisolamento con tutti i suoi familiari, dopo avere assistito il padre, ricoverato in ospedale ad Ancona e risultato ieri positivo al Coronavirus. Il programma, informa una nota del Comune, prevede la conclusione delle operazioni entro la serata.

Se le tempistiche non dovessero essere rispettate, saranno resi noti quali uffici resteranno chiusi mercoledì 4 marzo. Per il momento, la sola biblioteca resterà chiusa al pubblico. Per quanto riguarda le scuole cittadine, la Regione Marche ha emesso un'ordinanza con la quale l'attività didattica cittadine, la Regione Marche ha emesso un'ordinanza con la quale l'attività didattica viene sospesa fino a domenica 8 marzo.

Contestualmente, sono state interrotte tutte le attività culturali e sportive.(ANSA).