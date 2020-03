Coronavirus: Marche; Ceriscioli, ho telefonato a ministro

(ANSA) - ANCONA, 3 MAR - Per l'emergenza Coronavirus le Marche hanno registrato il secondo decesso, quello di un 60enne a Pesaro, affetto fa patologia pregressa, hanno visto i casi positivi salire a 61, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 12 e le persone in isolamento domiciliare a quota 425. Ieri si è registrata una percentuale "altissima di tamponi positivi", pari al 28%. E' il quadro prospettato oggi dal presidente della Regione Luca Ceriscioli che, a margine della seduta del Consiglio regionale ad Ancona, ha riferito di aver "telefonato al ministro questa mattina. Ho rappresentato la nuova situazione e abbiamo caricato i dati sull'Istituto superiore di sanità. Pensiamo che in giornata, ci saranno altri contatti per fare una valutazione condivisa su cosa è meglio fare alla luce di questa situazione e il quasi raddoppio giornaliero della casistica". Il trend dei contagi "sta continuando a crescere, io non escluderei la necessità di, come abbiamo ravvisato fin da subito, estendere le misure di contenimento, perché poi se non conteniamo...".