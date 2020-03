Camerino, dispenser igienizzanti scuole

(ANSA) - Con la riprese delle attività scolastiche nelle Marche (con l'eccezione di Pesaro Urbino), ogni scuola a Camerino è stata provvista di dispenser con igienizzante per disinfettare le mani e altri presidi sanitari che possano limitare il rischio di diffusione del coronavirus.

Il dispenser di gel disinfettante si trova in ogni scuola di competenza comunale, dall'asilo nido alle medie. "Una decisione presa solo con l'intento di avviare una procedura utile alla prevenzione del contagio - ha spiegato Giovanna Sartori, assessore all'Istruzione -. Nei giorni di sospensione delle attività scolastiche abbiamo provveduto alla distribuzione di dispenser con disinfettante antibatterico per le mani a tutte le scuole elementari e medie, per le scuole dell'infanzia è prevista una dotazione per le insegnanti. E' importante, anzi invitiamo i cittadini a rispettare le precauzioni indicate dal Ministero della Salute. Per ricevere qualsiasi tipo di informazione sanitaria è opportuno rivolgersi ai i medici di base e pediatri".