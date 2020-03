Abbattuto Ponte Amelia, nuovo ad aprile

Utilizzati 250 candelotti di dinamite per abbattere il vecchio ponte Amelia di Monte Cerignone (Pesaro Urbino) e far spazio alla costruzione di un nuovo ponte che sarà ultimato in tempi record, entro i primi di aprile. "In 9 mesi - dichiara con orgoglio l'avv.

Claudio Netti, presidente del Consorzio di bonifica delle Marche - il Consorzio è in grado di progettare, abbattere e ricostruire un'infrastruttura strategica per questo splendido territorio, che comincia una nuova vita, buttandosi alle spalle il dramma del coronavirus per ripartire dal lavoro. E' una delle principali porte d'ingresso del Montefeltro, per questo abbiamo chiesto ai progettisti di fare una struttura all'avanguardia".

Netti ha rivolto un grande ringraziamento al presidente Luca Ceriscioli e alla Regione che ha dato un contributo di 800mila euro per la ricostruzione; e all'apparato tecnico della Provincia di Pesaro Urbino (contributo di 500mila euro, "ottimo punto di riferimento per le soluzioni tecniche").