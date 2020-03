Regione Marche, un mln per spese extra

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - La Giunta regionale delle Marche ha stanziato un milione di euro per sostenere l'incremento delle attività, da parte delle strutture sanitarie impegnate nell'emergenza coronavirus. In serata dovrebbero arrivare le nuove forniture di materiale sanitario della Protezione civile nazionale, per potenziare dotazioni a disposizione degli operatori, "consentendo loro di lavorare in modo migliore e con maggiore tranquillità". Lo ha riferito il presidente Luca Ceriscioli, nel punto stampa pomeridiano. Sono 38 i casi positivi complessivi su 161 test effettuati: 36 nella provincia di Pesaro Urbino, 2 in quella di Ancona. Dei positivi, 6 sono i ricoveri in terapia intensiva (uno ciascuno a Pesaro Marche Nord, Torrette di Ancona, Fermo, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche e Urbino), 17 nei reparti di malattie infettive (11 a Marche Nord, 5 a Torrette e 1 a Fermo), 11 in isolamento domiciliare. L'età media delle persone risultate positive è di 65 anni (8 donne e 27 uomini); 233 i casi in isolamento domiciliare.