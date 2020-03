Coronavirus: Ceriscioli,reparti dedicati a terapia intensiva

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - Un reparto intero di terapia intensiva a letti affiancati per pazienti contagiati dal Coronavirus, con superamento del modello a camere isolate, e recupero di una ventina di posti tra Torrette e Marche Nord, ma anche, se necessario, a Fermo dove al momento non ci sono casi.

E' una delle misure organizzative che la Regione, per voce del presidente e assessore alla Sanità Luca Ceriscioli e di Lucia Di Furia, dirigente del Servizio Salute, ha annunciato con l'evolversi della situazione nella Regione. I contagiati sono 35 (33 in provincia di Pesaro Urbino e 2 ad Ancona) di cui sei in terapia intensiva, 17 ricoverati in ospedale non in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare fiduciario, e l'ultimo è l'88enne deceduto oggi a Fano. Una settima persona, tra gli altri, potrebbe essere ricoverata in terapia intensiva.(ANSA).