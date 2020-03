Coronavirus: Ceriscioli, oggi 3 campioni positivi su 24

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - "Oggi abbiamo ricevuto i risultati di 24 campioni analizzati in mattinata e tre di questi, provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino, sono positivi. In lavorazione abbiamo altri 30 campioni, i cui risultati arriveranno in tarda serata". Lo rende noto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Nelle Marche, tra quelli che ancora non hanno fatto il test, sono in isolamento domiciliare fiduciario 233 persone (sette con sintomi e 226 asintomatici) tra cui 65 operatori sanitari (35 medici e il resto infermieri), compresi alcuni medici di medicina generale e operatori del 118.(ANSA).