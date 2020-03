Auto contro terrapieno, morta 37enne

Una 37enne originaria di Castorano, Catia Ciotti, è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto lungo la zona industriale di Ascoli Piceno.

Intorno alle 21,30 la donna percorreva a bordo della sua Peugeot 2018 l'asse attrezzato in frazione Campolungo di Ascoli, in via della Mezzadria, quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro un terrapieno a bordo strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per la conducente dell'auto non c'era ormai più nulla da fare. Per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani.