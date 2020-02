Audizioni Musicultura a porte chiuse

(ANSA) - MACERATA, 28 FEB - Dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus ripartono a porte chiuse, da stasera le audizioni di Musicultura 2020 al teatro Lauro Rossi di Macerata. Lo fanno sapere gli organizzatori: "il pubblico potrà seguirle in diretta streaming sulla pagina Facebook di Musicultura, e su alcune emittenti televisive delle Marche" sintonizzandosi a partire dalle ore 21,15 su Etv Marche canale 12 e su Tvrs canale 111: un ottimo esempio di buone pratiche di servizio pubblico in un momento di difficile gestione degli eventi della nostra regione". "Ovviamente - osserva Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura - sarebbe molto più bello condividere le audizioni con gli spettatori in sala e confido che presto potremo tornare a farlo. Intanto diamo precedenza alle canzoni, certo è che non sono immunodepressive".