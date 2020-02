Alleati Pd Marche, convergere su civico

E' "opportuno che sia confermata la linea portataci la scorsa settimana da Gostoli (segretario Pd Marche, ndr) in accordo con il Pd nazionale e si converga al più presto su un candidato civico, scelto velocemente all'interno della rosa di nomi autorevoli propostaci per raggiungere una sintesi". Così i movimenti alleati del Pd tra cui Art. 1, Azione, Diem 25, Italia in Comune, Le nostre Marche, +Europa e Uniti per le Marche (Psi, Verdi e Civici). La nota dopo il 'passo indietro' del presidente della Regione Luca Ceriscioli che ha indicato come 'successore' Maurizio Mangialardi, presidente Anci Marche e sindaco uscente di Senigallia. "Una settimana fa il Pd Marche - ricordano, chiedendo di convocare un tavolo del centrosinistra - ha incontrato i partiti alleati con una precisa indicazione, stando a quanto riferito condivisa con il Pd nazionale: il modo migliore per unire la coalizione era convergere su un candidato civico, capace di raccontare esternamente una nuova storia del centrosinistra nelle Marche".