Versalis (Eni) acquista 40% Finproject

Finproject, Gruppo industriale marchigiano leader nella produzione di compounds reticolabili e termoplastici e nello stampaggio di prodotti per il settore calzaturiero e manufatti in materiali ultraleggeri con il brand XL EXTRALIGHT©, annuncia di aver siglato l'accordo per l'ingresso nel suo capitale di Versalis, società chimica di Eni. "Al buon esisto dell'operazione hanno contribuito - fa sapere l'azienda - Ubi Corporate & Investment Banking in qualità di advisor, DLA Piper per la consulenza legale e Deloitte in qualità di financial accountant".

Versalis subentra nel capitale acquisendo il 40% delle quote di Finproject attualmente detenuto da Vei Capital, primario operatore di private equity, segnando un "passaggio strategico importante per il Gruppo marchigiano, che ha scelto la via della partnership industriale come acceleratore di crescita".