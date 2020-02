Todisco nuovo Questore Pesaro Urbino

(ANSA) - PESARO, 27 FEB - Il dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Michele Todisco è il nuovo Questore della Provincia di Pesaro e Urbino. Nato a Foggia il 18 giugno 1959, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari, sposato, con quattro figli, è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1985 al termine del 69/o Corso di Formazione per Vice Commissario viene assegnato al 7/o Reparto Mobile di Bologna. Dall'anno successivo venne trasferito alla Questura di Modena per incarichi di Funzionario Addetto all'ufficio di gabinetto, di funzionario Addetto alla Squadra Mobile e di dirigente della Squadra volante. Dal 2017 ricopriva l'incarico di responsabile della Seconda Zona della Polizia di Frontiera della Lombardia mantenuto sino al suo insediamento al vertice della Questura di Pesaro e Urbino il 24 febbraio scorso.