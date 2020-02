Marche, protocollo Centro ricerca clima

Un protocollo d'intesa tra Regione Marche, Università degli studi di Urbino, Fondazione Medit Silva e Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana per sancire la collaborazione e promozione delle attività dell'Institute for climate change solutions (Iccs), centro di ricerca di interesse internazionale dedicato all'analisi della vulnerabilità territoriale e al cambiamento climatico. Un'azione di lotta ai cambiamenti climatici e per la salvaguardia dell'ambiente, di paesaggio e natura, con lo sguardo alle generazioni future.

"All'origine dell'impegno - ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli - il grande valore etico del 'Codice forestale Camaldolese', contributo prezioso dalla radice antichissima che affronta i problemi di oggi e dà indicazioni da tradurre in azioni e studi per migliorare la vita del pianeta".

Alla firma anche il Priore del Monastero Gianni Giacomelli, il rettore dell'Università di Urbino Vilberto Stocchi e il presidente della Fondazione Medit Silva Osvaldo Lucciarini.