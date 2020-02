Comune Pesaro attiva canale Telegram

(ANSA) - PESARO, 26 FEB - Da oggi è attivo il canale Telegram del Comune di Pesaro, uno strumento di informazione digitale gratuito per ricevere direttamente su tablet, smartphone o pc, aggiornamenti ed avvisi che riguardano la città. "Il canale verrà attivato oggi - spiega l'assessore all'Innovazione Francesca Frenquellucci -, in un momento così delicato per il Paese e per la nostra città. In questi giorni Telegram verrà utilizzato anche per informare direttamente i cittadini sulle novità legate al Coronavirus. Successivamente il canale verrà arricchito con altre notizie e informazioni utili, che riguardano la città di Pesaro". Per iscriversi sarà necessario scaricare l'app di Telegram, attraverso Apple Store, Google Play Store e Microsoft Store ed effettuare la registrazione.

Successivamente bisognerà cercare il canale pubblico (@comunedipesaro) e cliccare su "unisciti".