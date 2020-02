Servizio bus per Poliambulatorio Ancona

Dal 2 marzo nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico dedicato ai cittadini che devono recarsi al Poliambulatorio Asur di Viale della Vittoria ad Ancona. E' "Sanibus", un bus realizzato dalla collaborazione tra Conerobus Service, Regione Marche, Asur e Comune di Ancona.

E' stato presentato stamattina nella sede regionale dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, insieme al presidente Conerobus Service Muzio Papaveri e l'assessore ai servizi sociali del Comune di Ancona Emma Capogrossi.

Per 4 mesi, i cittadini di Ancona potranno raggiungere in modo agevole il Poliambulatorio, anche in funzione del vincolo del Bonus Malus della prenotazione Cup, con un percorso breve, evitando problemi di traffico e di parcheggio. Il Sanibus giungerà a destinazione esattamente davanti all'ingresso del Poliambulatorio. "Un progetto molto interessante e innovativo - ha detto Ceriscioli - un servizio dedicato a chi con la ricetta medica, specialmente anziano, ha difficoltà a raggiungere il Poliambulatorio.