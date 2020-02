Ricci, a Pesaro spiaggia libera per cani

(ANSA) - PESARO, 25 FEB - "Anche Pesaro avrà la sua spiaggia libera dedicata ai cani". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci dopo la giunta comunale. "Lo spazio interessato - spiega - è in fondo al curvone di via Parigi. Un tratto di spiaggia gratuita di 52 metri, che sarà delimitata e segnalata con cartelli recanti il regolamento». Alla spiaggia potranno accedere solo animali al guinzaglio, dotati di microchip o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente in materia". "Polizia locale e Guardia costiera - aggiunge Ricci - dedicheranno il loro servizio al controllo dell'area. Le oasi naturalistiche urbane della duna verranno chiaramente preservate. Una grande opportunità per i cittadini - sottolinea - ma anche per tutti i turisti che verranno a soggiornare in citta, calcolando che oggi un turista su quattro si sposta scegliendo luoghi attrezzati per questo".