Coronavirus:Borrelli,non condivido scelta governatore Marche

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Ho sentito il presidente delle Marche Ceriscioli anche nel corso del pomeriggio. Non condivido questa scelta, è una scelta della Regione. Si sta operando per emanare questa ordinanza per tutte le regioni in cui non ci sono casi positivi e in cui si adotterà una regola comune anche per garantire ai cittadini un orientamento uniforme ed evitare la confusione". Così' Angelo Borrelli in diretta su Sky Tg24.

