Coronavirus, riunione Prefettura Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura ad Ancona, presieduta dal prefetto Antonio D'Acunto, per individuare possibili misure da adottare in provincia nel caso di emanazione di ordinanza del presidente del Consiglio Ministri per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19", Coronavirus.

Con la collaborazione dei Comandi militari, sono state individuate strutture demaniali che potranno essere idonee ad attuare la quarantena in caso di necessità; al porto specifiche banchine sono state scelte per l'approdo di traghetti o navi sulle quali dovessero evidenziarsi casi di contagio.

Nell'aeroporto di Falconara sono in atto controlli sanitari sulla temperatura corporea dei passeggeri in arrivo e verrà posizionato uno scanner termico. Le forze dell'ordine vigileranno il territorio con particolare riguardo al rispetto delle ordinanze che verranno emanate in materia.