Coronavirus, qualche ora per linee guida

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Dovrebbero arrivare "entro qualche ora" e comune "in giornata" le linee guida scaturite dal coordinamento nazionale Governo-Regioni per l'emergenza Coronavirus. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una conferenza stampa. "E' ancora in corso la riunione con i presidenti di Regione - ha spiegato - il governo vuole dare queste linee uguali per tutti. Probabilmente - ha anticipato Ceriscioli - avrà un riferimento di natura provinciale, non tanto come applicazione degli strumenti". "Stanno elaborando a un modello diverso rispetto a un'ordinanza per tutto il territorio regionale - ha aggiunto - fatto invece per parti quasi a contenimento dell'area più colpita". Un modello che considera "se una provincia confina con un'altra dove c'è stato un caso, perché riguarda anche regioni dove abbiamo le zone rosse: ad esempio in E-R l'area colpita è Piacenza se prendiamo la provincia di Rimini è a centinaia di km da quella provincia...".