Tutti negativi 6 tamponi Marche

Sono negativi tutti i sei tamponi analizzati oggi dal Laboratorio dell'Ospedale di Torrette ad Ancona, dove sono giunti in giornata un campione da Fano, uno da Senigallia, due da Ancona e due da Macerata. La situazione nelle Marche si conferma, come negli scorsi giorni, senza casi accertati della malattia, e con un totale di 16 campioni analizzati a partire dal 27 gennaio 2020, giorno di insediamento del Gruppo operativo per l'emergenza sanitaria (Gores). La Regione ricorda che da domani mattina sarà attivo il numero verde 800936677, operativo dalle 8 alle 20, per fornire informazioni e chiarire i dubbi dei cittadini. "Nella giornata di oggi sono circolate con insistenza voci di tamponi con esito positivo. Voglio rassicurare tutti i cittadini che i risultati dei test saranno comunicati ogni giorno non appena disponibili - ha detto il presidente Luca Ceriscioli - Vi invito a non fidarvi di voci non verificate, che possano ingenerare inutili preoccupazioni, perché sarete sempre tempestivamente informati".