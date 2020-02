Coronavirus,domani coordinamento Governo con Regioni

(ANSA) - ANCONA, 24 FEB - Domani mattina coordinamento nazionale del Governo con le Regioni per indicazioni nazionali sulle misure da adottare per l'emergenza Coronavirus. Una conferenza stampa nella sede della Regione Marche per presentare l'apposita ordinanza, è stata 'interrotta' da una telefonata del premier Conte al presidente Luca Ceriscioli per annunciare il coordinamento nazionale. Il contenuto dell'ordinanza della Regione, che prevedeva lo stop per scuole e manifestazioni pubbliche fino al 2 marzo, è stato rinviato e verrà aggiornato sulla base di indicazioni nazionali.